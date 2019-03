Barella e Mancosu entrano nella Squadra della Settimana 28 di FIFA 19 Ultimate Team

Le ottime prestazioni fornite con la Nazionale da Barella e Mancosu consentono ai due calciatori italiani di entrare nella Squadra della Settimana 28 di FIFA 19 Ultimate Team appena annunciata da Electronic Arts.

Nonostante la pausa dei campionati, l'appuntamento con le qualificazioni alle prossime competizioni internazionali ha permesso ai ragazzi di EA Canada di sfruttare l'occasione per effettuare il consueto aggiornamento con boost nei valori delle carte FUT di chi si è messo in luce con le rispettive nazionali. Oltre ai già citati Barella e Mancosu, nella rosa degli Undici Titolari, dei Sostituti e delle Riserve troviamo campioni come Paul Pogba ed Eden Hazard e giovani stelle come Memphis Depay e Niang.

Undici Titolare

Marko Dmitrović - 82 (Serbia / SD Eibar)

Héctor Moreno - 81 (Messico / Real Sociedad)

Kamil Glik - 85 (Polonia / AS Monaco)

Jordi Alba - 89 (Spagna / FC Barcelona)

Nico Schulz - 84 (Germania / TSG 1899 Hoffenheim)

Miralem Pjanić - 88 (Bosnia Erzegovina / Juventus)

Denis Cheryshev - 81 (Russia / Valencia CF)

Paul Pogba - 91 (Francia/ Manchester United)

Eden Hazard - 94 (Belgio / Chelsea)

Memphis Depay - 86 (Olanda / Olympique Lyonnais)

Cédric Bakambu - 84 (Congo / Beijing Sinobo Guoan)

Sostituti e Riserve

Andriy Pyatov - 82 (Ucraina / Shakhtar Donetsk)

Nicolò Barella - 81 (Italia / Cagliari)

Tamás Kádár - 81 (Ungheria / Dynamo Kyiv)

M'Baye Niang - 81 (Senegal / Stade Rennais)

Eran Zahavi - 83 (Israel / Guangzhou R&F)

Salomón Rondón84 (Venezuela / Newcastle United)

Steve Mounié - 81 (Benin / Huddersfield Town)

Konstantinos Laifis - 80 (Cipro / Standard Liège)

Cedric Amissi - 80 (Burundi / Al Taawoun)

David Accam - 78 (Ghana / Philadelphia Union)

Eljif Elmas - 76 (Macedonia / Fenerbahçe)

Marco Mancosu - 74 (Italia / Lecce)

La sfida legata alla nuova Squadra della Settimana 28 di FIFA 19 Ultimate Team è già partita alle ore 19:00 di oggi, 27 marzo, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Vi ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili le Carte FUT della Birthday Squad che celebra i dieci anni dal lancio della modalità Ultimate Team.