Il Barioth tornerà in Monster Hunter World Iceborne, vediamolo in azione!

Monster Hunter World Iceborne è il protagonista del nuovo numero di GameInformer USA, la rivista propone ben 12 pagine di approfondimento e una sezione online ricchissima di notizie, tra cui la conferma del ritorno del Barioth.

Barioth è un Wyvern volante che i fan della serie hanno avuto modo di conoscere per la prima volta in Monster Hunter Tri, uscito nel 2010 su Nintendo Wii. Nel breve video pubblicato da GameInformer possiamo vedere uno scontro tra Barioth e Banbaro, una battaglia tra due colossi destinata a lasciare i giocatori senza fiato.

Monster Hunter World Iceborne sarà pubblicato il 6 settembre 2019 su PlayStation 4 e Xbox One, successivamente anche su PC. Al momento l'espansione è disponibile in Open Beta su PS4, oltre all'edizione Standard Capcom metterà in vendita anche la Deluxe Edition di MH World Iceborne che include vari contenuti bonus come lo stile armatura Cavaliere d'Argento, tre gesti, due set di adesivi, pittura facciale, pettinatura e un set di decorazione per la personalizzazione della stanza, oltre all'avatar speciale Pacchetto Icona del Mostro.