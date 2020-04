Barlog scherza su God of War 2 e conferma che il cristianesimo esiste nel mondo di gioco

Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, Cory Barlog, Director, tra gli altri, del God of War approdato su PlayStation 4, è solito interagire con frequenza con la community videoludica attiva sul social network.

Un'abitudine che non sembra abbandonarlo, tanto che di recente ha offerto un bizzarro chiarimento sull'universo digitale all'interno del quale trovano spazio le vicissitudini del Fantasma di Sparta. Interrogato in merito da un utente particolarmente curioso, Cory Barlog ha confermato che la religione cristiana esiste anche all'interno del mondo abitato da Kratos. Un dettaglio curioso, che non ha mancato di animare discussioni in merito sulle pagine di ResetEra.

Non si smentisce inoltre l'abitudine a rispondere con ironia ai fan che gli chiedono notizie sul seguito delle avventure nordiche di Kratos e Atreus. Come potete verificare in calce a questa news, il reveal di tutte le caratteristiche del controller di PS5 ha scatenato nuovi interrogativi sul possibile annuncio di un God of War 2, tecnicamente God of War 5. A un giocatore che esprimeva il proprio desiderio di ricevere notizie sul futuro dell'IP, Barlog ha replicato sardonico che lui, invece, desidererebbe tanto avere un'astronave! Insomma, sembra che ai fan dell'iconico personaggi non resti che portare ancora un po' di pazienza. Nel frattempo, resta la consolazione della prossima pubblicazione di God of War: Fallen God.