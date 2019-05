La barra dei giochi di Windows 10 aggiunge la Ricerca per gruppo

La barra dei giochi di Windows 10 è stata appena aggiornata con un'altra feature presa da Xbox One: la Ricerca per gruppo. Sulla console di casa Microsoft è una funzione molto importante, che ha contribuito a formare nuovi clan e community su giochi come Destiny 2, ad esempio, ed è dunque bene accetta anche su PC.

Per il momento si trova ancora in versione beta (se non lo avete ancora fatto, potete iscrivervi al programma attraverso l'app Xbox Insiders nello store di Windows), e la lista dei giochi compatibili è al momento piuttosto limitata, visto che è riservata finora solo ai giochi nativi di Windows 10, ma potrebbe essere un'interessante opzione per Microsoft di migliorare dal punto di vista della community (a proposito, sapevate che gli utenti Xbox sono mediamente più precisi di quelli PC?), anche attraverso il suo principale sistema operativo.

Seguire i passi di competitor come Steam, che offrono innumerevoli opzioni per le proprie community, non può che far bene a un'azienda come Microsoft, essendo il rapporto con la community e fra i membri stessi di quest'ultima, alla base per il successo commerciale, e Windows da questo punto di vista aveva un po' stentato negli ultimi anni.

Il cambio di rotta dunque non può che essere apprezzato: voi che ne pensate?