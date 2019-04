La Barra dei Giochi di Windows 10 riceve nuove funzioni come Spotify e la chat

Tramite un comunicato ufficiale apparso su Xbox Wire, Microsoft ha annunciato tante novità per la Barra dei Giochi di Windows 10, funzione che molti giocatori PC non sanno neppure d'avere a disposizione, richiamabile in-game con la combinazione Windows+G.

Attualmente la barra permette di scattare degli screenshot, catturare dei video, effettuare lo streaming su Mixer e regolare l'audio. Grazie all'ultimo aggiornamento - attualmente disponibile solo per i membri Insider - si è arricchita con tante nuove funzioni, come il supporto a Spotify. Grazie ad essa, i giocatori possono ascoltare e gestire la propria libreria musicale comodamente dal gioco, senza ridurlo ad icona.

In aggiunta, sono stati introdotti nuovi strumenti per la gestione degli screenshot e dei video, che ora possono essere condivisi o modificati direttamente nella Barra dei Giochi. Volendo, è persino possibile creare dei meme. Gli amici e le chat sono finalmente divenute accessibili in-game, esattamente come accade su client più avanzati come Steam, Origin e simili. Prima d'ora, i giocatori erano costretti a ridurre il gioco ad icona e lanciare l'app Xbox. Le novità non terminano qui, poiché è anche stata aggiunta la possibilità di seguire degli streaming su Mixer e di personalizzare l'interfaccia.

Tutte le novità verranno rese disponibili a tutti i giocatori nell'ambito di uno dei prossimi aggiornamenti di Windows. Se siete curiosi di provarle in anteprima, potete unirvi al programma Insider scaricando l'applicazione Xbox Insider Hub dal Microsoft Store. Tutti questi miglioramenti sono il frutto di una campagna avviata da Microsoft nei mesi scorsi, durante la quale ha chiesto espressamente dei suggerimenti ai giocatori.