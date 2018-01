Basette eSport Talk con Todd e tanti ospiti in diretta venerdì 12 gennaio alle 21:00

Torna, ma questa volta lo con un'edizione speciale, formato, riprendendo lo stile adottato per la trasmissione dedicata a Star Wars Gli Ultimi Jedi : una puntata dedicata al mondo degli eSport, dalla Overwatch League alle novità del settore, toccando tutti gli argomenti più caldi della scena competitiva.

Alla trasmissione parteciperanno anche Adriano "Merlo" Milone, Simone "AKirA" Trimarchi e Deugemo: chiacchierata fra amici, stile libero e tanto spazio alla scena eSport italiana, il tutto moderato come di consueto da Tommaso "Todd" Montagnoli.

Basette eSport Talk andrà in onda venerdì 12 gennaio alle 21:00: vi invitiamo a iscrivervi su Twitch e YouTube per essere sempre aggiornati sulla programmazione di Basette, il nuovo Web Show condotto da Tommaso "Todd" Montagnoli, la registrazione inoltre è indispensabile per poter interagire via chat in diretta con la redazione, gli ospiti del programma e la community.