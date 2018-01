Basette: Retro Rampage, Todd gioca a Maui Mallard in Cold Shadow stasera alle 21:00

Dopo la pausa natalizia, torna, il One Man Show di Everyeye.it condotto da Tommaso "Todd" Montagnoli . Il nuovo appuntamento andrà in onda martedì 9 gennaio alle 21:00 e sarà dedicata a

Maui Mallard in Cold Shadow è il gioco preferito dell'infanzia del Todd... un gioco che però non è mai riuscito a completare. Questa sera Tommaso proverà a chiudere i conti con il suo passato a 16-bit. Ci sarebbe anche una storia strappalacrime dietro a tutto questo, per scoprirla non vi resta che sintonizzarvi questa sera alle 21:00 su Twitch e YouTube.

Appuntamento quindi per martedì 9 gennaio alle 21:00, vi invitiamo a iscrivervi su Twitch e YouTube per non perdere questo e i prossimi appuntamenti con Basette. Non mancate!