Basette: Speciale Tokyo Game Show con Todd e Francesco in diretta domani 17 settembre

Basette, il One Man Show di Everyeye.it condotto da Tommaso "Todd" Montagnoli, tornerà domani con un nuovo appuntamento dedicato al Tokyo Game Show 2018 con la partecipazione speciale di Francesco Fossetti.

L'appuntamento è fissato per le ore 21:00 di domani lunedì 17 settembre. Per l'occasione, Todd e Fossa introdurranno alla community Umberto Merone, inviato speciale di Everyeye.it al Tokyo Game Show 2018, la principale fiera videoludica giapponese che si svolgerà dal 20 al 23 settembre. Ci sarà tanto di cui parlare, visto che la line-up dei titoli che saranno presenti al Makuhari Messe di Chiba è incredibilmente ricca.

La trasmissione, com'è consuetudine, andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, un requisito fondamentale per poter interagire con gli altri membri della community e per porre le domande a Todd e Francesco. Cliccando sul simbolo a forma di cuore, inoltre, potrete ricevere una comodissima notifica sui vostri dispositivi che vi avvertirà dell'inizio della diretta, così non rischierete di mancare. Appuntamento quindi a domani 17 settembre alle 21:00: vi aspettiamo numerosi!