Basette: Star Citizen con Todd e Azoto in diretta giovedì 22 febbraio alle 21:00

, il One Man Show di Everyeye.it condotto da Tommaso "Todd" Montagnoli, tornerà in onda giovedì 22 febbraio alle 21:00 con un nuovo appuntamento dedicato a. Presente anchecome special guest della serata.

Come avrete probabilmente intuito se seguite Tommaso "Todd" Montagnoli, Star Citizen diventerà uno degi appuntamenti fissi di Basette, in compagnia di Azoto, uno dei più grandi esperti italiani del gioco. Una buona occasione quindi per scoprire meglio questo progetto e addentarsi nelle ultime novità di SC!

La trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube a partire dalle 21:00 di giovedì 22 febbraio. Ricordate inoltre di iscrivervi su Twitch e YouTube per non perdere questo e i prossimi appuntamenti con Basette.