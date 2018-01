Basette: Todd e Francesco Serino in diretta con Sea of Thieves il 26 gennaio dalle 21:00

, il One Man Show di Everyeye.it condotto da Tommaso "Todd" Montagnoli, torna venerdì 26 gennaio alle 21:00 con un nuovo appuntamento dedicato a. Presente anche Francesco Serino come special guest della serata.

Con l'arrivo della nuova Closed Beta programmata fra il 24 e il 29 gennaio, i nostri Tommaso "Todd" Montagnoli e Francesco Serino avranno l'opportunità di provare e commentare in diretta la nuova esclusiva Microsoft in arrivo su Xbox One e Windows 10 il prossimo 20 marzo. La trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e Youtube a partire dalle 21:00 di venerdì 26 gennaio.

