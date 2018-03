Basette: i videogiochi sono arte? La nuova puntata in onda giovedì 29 marzo alle 21:00

, il One Man Show di Everyeye.it condotto datorna in onda giovedì 29 marzo alle 21:00 con una nuova puntata dal tema "", con la partecipazione di Matteo Bordone e Francesco Serino.

Basette è il nuovo show di Everyeye.it affidato alle cure di Tommaso Montagnoli, il quale presenta la sua "creatura" con queste parole:



"Cari amici,

per come la vedo io, ci sono principalmente due grandi tipologie di barbieri: quelli che in genere sono over 70 e ti sbagliano categoricamente il taglio, e quelli simpatici un po’ più hipster, con cui ti fermi a chiacchierare due ore di tutto e di più. E poi ti sbagliano comunque il taglio. Sul serio, non c’è stata una volta che sono uscito dal barbiere con il taglio che volevo io. Però ci tornavo lo stesso; mi piaceva l’atmosfera da camerata e quelle battute che adesso chiameremmo “NSFW”.



Mi piacevano un sacco le vetrate, soprattutto d’inverno, con la gente che passava su e giù per il corso, che con il controluce della vetrata non ti vedeva mentre eri colto dal disagio della sforbiciata funesta. Mi piaceva la musica, da Sergio Endrigo ai Clash, e pure la robbaccia di radio Latte & Miele. E poi mi piacevano soprattutto le chiacchierate, popolari, impegnate e perfino il calcio della serie D. Ecco: vorrei riportare tutto qui su Everyeye.it, ovviamente inserendoci la costante dei videogiochi, e pure qualche indie. Vorrei improvvisare un talk con qualche ospite, illustre e non, vecchie conoscenze e sconosciuti.



Vorrei chiacchierare con voi di cinema (e non solo degli Avengers) e vorrei provare a sparare un po’ di buona musica senza beccare uno strike da Twitch o YouTube (still working on it). Poi ovviamente non mancherà il disagio©, del tipo che senza il dono del multitasking (questa è la mia croce), per finire un metroidvania ci metterò almeno 40 puntate, ma vabbe’. Io dico che ce la facciamo: voi portate la faccia, il primo taglio lo offre Everyeye. Si comincia questo martedì, ore 21, e per ora ci si vede due volte al mese, perché alla fine dai: quante volte ci volete andare dal barbiere?

Todd

"PS: e comunque io son circa dieci anni che mi taglio i capelli in casa, ma questo credo si fosse capito da un pezzo…"

La nuova puntata di Basette andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube a partire dalle 21:00 di giovedì 29 marzo, vi invitiamo a iscrivervi su Twitch e YouTube per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è necessaria per interagire in diretta con Todd, Matteo e Francesco.