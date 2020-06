Bastard Black Friday Unieuro: in offerta Nintendo Switch e PS4 Slim con gioco a scelta!

E' partito da qualche minuto il Bastard Black Friday di Unieuro e come sempre ci avventuriamo tra le offerte proposte sul comparto del gaming. La catena di distribuzione infatti consente di portare a casa a prezzo ridotto due console con gioco a scelta.

Nintendo Switch, con joycon rossi e blu, ed un gioco a scelta tra Animal Crossing: New Horizons, Luigi's Mansion 3 e Pokemon Spada, viene proposta a 339,99 Euro, il 12% in meno rispetto ai 389,98 Euro di li listino, per un risparmio di 49,99 euro e la possibilità di aggiungere la copertura danni accidentali per dodici mesi al prezzo di 34,99 Euro.

La PlayStation 4 Slim, in abbinata con uno dei giochi presenti in questa lista, in cui figurano anche titoli come uncharted 4, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, The Last of US Remastered e Bloodborne, viene invece proposta al prezzo di 269,99 Euro, il 10% in meno rispetto ai 299,99 Euro precedenti: il risparmio è quindi di 30 Euro. Anche in questo caso è possibile aggiungere lo Smile Service che propone l'assistenza extra per 12 mesi da danni accidentali a 34,99 Euro.

Per entrambe le console l'acquisto può essere effettuato previa verifica di disponibilità. Ricordiamo che il Bastard Black Friday continuerà fino all'8 Luglio.