Bat Boy, al via la campagna Kickstarter per il platform 8-bit stile NES

Dopo l'annuncio ufficiale del gioco nell'Agosto 2021, i ragazzi di X PLUS Company, team di sviluppo di Bat Boy, hanno annunciato di aver fatto partire una campagna di Kickstarter per finanziare la distribuzione del gioco sulle varie piattaforme.

La campagna Kickstarter di Bat Boy mira a raccogliere circa 25.000 euro, con l'obiettivo di pubblicare il gioco nel gennaio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S|X e Switch, con traduzione (solo testo, il doppiaggio non è previsto) in inglese, giapponese, francese, tedesco e spagnolo.



Il gioco viene descritto come un platform 2D a scorrimento orizzontale, in cui il protagonista dovrà liberare i suoi compagni di squadra dal maleficio del mago Lord Vicious. Il gameplay e lo stile grafico ricalcano quello delle più celebri produzioni a 8-bit per NES con una estetica che richiama sia gli anime che i cartoni animati degli anni '80 e '90.



Se siete interessati potete supportare il progetto sulla pagina Kickstarter di Bat Boy. Al momento sono stati raccolti poco più di 700 euro da parte di 40 sostenitori, ma mancano ancora 29 giorni al termine della raccolta fondi e la cifra è dunque destinata a salire. Su Steam trovate una demo giocabile di Bat Boy da scaricare per farsi una idea più precisa sulle qualità del gioco.