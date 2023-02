Baten Kaitos 1&2 HD Remastered annunciato al Nintendo Direct? Spunta un artwork

Nelle scorse settimane si sono diffusi rumor sul possibile ritorno di Baten Kaitos su Nintendo Switch, attraverso un remake oppure una remastered. Ad intensificare ulteriormente tali voci ci pensa adesso un artwork sospetto apparso in rete, che tra l'altro non sarebbe legato solo al primo episodio della serie.

L'immagine in questione, se veritiera, confermerebbe l'esistenza di Baten Kaitos I & II HD Remastered, una raccolta comprensiva non solo del primo gioco, ma anche del prequel Baten Kaitos Origins, noto in Giappone per l'appunto con il nome di Baten Kaitos II. Entrambi i JRPG vennero pubblicati da Namco esclusivamente su Nintendo GameCube a cavallo tra il 2003 ed il 2006, con il secondo titolo che tra l'altro non arrivò mai in Europa. Nessun altro gioco o riedizione è mai stata pubblicata da allora, ed il brand resta in larga parte sconosciuto dato il limitato riscontro commerciale registrato all'epoca.

Chiaramente per il momento bisogna prendere l'informazione con il beneficio del dubbio, ma se reale si tratterebbe del ritorno della serie sviluppata da Monolith Soft dopo 17 anni di assenza. L'artwork compare tra l'altro a poche ore dall'inizio del Nintendo Direct di febbraio 2023, in programma per le 23:00 italiane di oggi. Che il nuovo palcoscenico digitale della Grande N possa essere la giusta occasione per annunciare la raccolta HD di Baten Kaitos?