Baten Kaitos 1&2 HD Remastered: la raccolta per Nintendo Switch ha una data!

Lo scorso febbraio Nintendo ha annunciato Baten Kaitos 1&2 HD Remaster, raccolta comprensiva dei due giochi di Baten Kaitos per GameCube sviluppati da Monolith Soft, pronti a rivivere su Nintendo Switch in alta definizione. Adesso sappiamo con certezza quando i due JRPG saranno disponibili.

Attraverso un nuovo trailer, la Grande N conferma che Baten Kaitos I & II HD Remaster sarà in vendita sia in formato fisico che digitale a partire dal 14 settembre 2023. Il filmato è anche l'occasione per avere un nuovo assaggio delle versioni rimasterizzate del primo episodio, Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean, e del suo prequel Baten Kaitos Origins (noto in Giappone per l'appunto come Baten Kaitos II), attraverso diversi stralci di gameplay.

Narrativa, dialoghi a scelta multipla che influenzano i rapporti tra i personaggi, e coinvolgenti combattimenti a turni sono gli ingredienti principali dei giochi originali, che si ripresentano al pubblico con alcune novità pensate appositamente per l'HD Remaster: l'introduzione dell'Instant KO permette di eliminare all'istante i nemici, mentre l'opzione facoltativa No Encounters azzera i combattimenti casuali consentendo al giocatore di evitare gli scontri se necessario. Ancora, la raccolta per Switch offre la possibilità di velocizzare azione e movimenti fino al 300% in più, sia nelle battaglie che durante l'esplorazione, e non mancano opzioni inedite pensate per rendere la progressione nei giochi più semplice ed immediata.

Appuntamento dunque al 14 settembre, data in cui potremo riscoprire questa serie in buona parte sconosciuta ma capace di ottenere ampi consensi tra coloro che ebbero la fortuna di viverla.