Baten Kaitos 3: Monolith Soft invita i giocatori a far sentire la propria voce

Monolith Soft ha dichiarato recentemente di non avere piani per un sequel di Xenoblade Chronicles 2 mentre lo studio sarebbe interessato a sviluppare un nuovo Baten Kaitos, come rivelato dall'artista Yasuyuki Honne.

La serie nata su GameCube nel 2003 è composta da due episodi (di cui uno mai uscito dal Giappone) ed è ferma ormai da moltissimi anni: "Baten Kaitos 3 è rimasto in produzione per qualche anno ma infine è stato cancellato", fa sapere Honne, che poi continua: "se uscisse oggi, potrebbe trarre vantaggio dalle moderne tecnologie e dalla nostra esperienza nella creazione di JRPG... Bandai Namco possiede ancora alcuni dei miei lavori, se volete che la serie vada avanti vi invito a farvi sentire con Monolith e Bandai Namco!"

Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean ha riscosso un notevole successo all'epoca, con oltre 500.000 copie vendute su GameCube in Giappone, il prequel Baten Kaitos Origins è stato accolto positivamente ma non è stato premiato dalle vendite, causando la prematura morte del franchise.