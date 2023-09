Baten Kaitos Ⅰ & Ⅱ HD Remaster: versione PC avvistata nelle valutazioni australiane

Sembra che una versione PC di Baten Kaitos Ⅰ & Ⅱ HD Remaster sia stata valutata dalla commissione di classificazione australiana e non è passata inosservata al popolo del web. Annuncio imminente dietro l'angolo?

L'avvistamento è stato segnalato sui forum di Resetera e dal tenore dei commenti si può intuire che la community sarebbe ben lieta di poter rigiocare i due classici JRPG riammodernati anche sul proprio computer. Al momento, infatti, è Baten Kaitos Ⅰ & Ⅱ HD Remaster disponibile per Nintendo Switch e nient'altro.

Al momento va precisato che non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito a un eventuale porting del progetto, ma - se il leak è fondato - è molto plausibile che arrivino a stretto giro. Nel frattempo, potete recuperare il trailer di Baten Kaitos Ⅰ & Ⅱ HD Remaster dall'Animo Expo 2023 per dare uno sguardo d'anteprima alla remaster.

Laddove fosse confermato l'arrivo su PC, non è ancora indicata l'esatta piattaforma di arrivo, che per molti potrebbe essere semplicemente Steam. In questo caso, diversi giocatori sognano già di poter giocare ai due classici JRPG rimasterizzati sulla propria Steam Deck.

L'autore del porting di Baten Kaitos Ⅰ & Ⅱ HD Remaster su PC sarebbe Logicalbeat, che nella pagina dedicata da Moby Games risulterebbe accreditato per i seguenti tre progetti:

Baten Kaitos I & II HD Remaster (2023 su Nintendo Switch)

Babylon's Fall (2022 su Windows, PlayStation 4, PlayStation 5)

WWE 2K18 (2017 su Windows, PlayStation 4, Xbox One)

Non resta che attendere qualche informazione in più, a conferma o a smentita di quanto rivelato dagli utenti di Resetera e di quanto scritto nella valutazione australiana.