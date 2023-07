Baten Kaitos I & II HD Remaster: nuovo trailer dall'Anime Expo 2023

In occasione dell'Anime Expo 2023 Bandai Namco ha rilasciato un video speciale dedicato a Baten Kaitos I & II HD Remaster, la versione per Nintendo Switch che riporta due grandi classici in alta definizione il 14 Settembre 2023.

"Incontrandoti, questa storia inizia a muoversi. Una storia in cui pensieri vari e preghiere nel cielo si intrecciano nel cielo...". Così recita la descrizione dell'ultimo trailer di Baten Kaitos I & II HD Remaster, che unisce due glorie del passato, Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e Baten Kaitos Origins.

Dopo l'annuncio che Baten Kaitos I & II HD Remaster è realtà a febbraio 2023, sono state menzionate non solo migliorie alla grafiche per il progetto, ma anche significativi miglioramenti per la qualità della vita, come la possibilità di disattivare gli incontri casuali o di accelerare la velocità di gioco.

Il nuovo trailer mostrato all'Anime Expo 2023, che ci accompagna verso la data di uscita di Baten Kaitos I & II HD Remaster, si apre avvertendoci della presenza di cinque mali sepolti nel mondo, mali che non dovrebbero mai essere liberati.

Laddove la magia che li tiene sigillati dovesse dissolversi, il mondo soccomberebbe alla maledizione perpetua del malvagio dio Malpercio, che riacquisterebbe i suoi pieni poteri e diverrebbe inarrestabile.

Dopo un breve focus sulla trama, il trailer si sposta sul gameplay, offrendo uno scorcio del sistema di combattimento e della grafica rimasterizzata in HD, ricordandoci la data di release, fissata al 14 Settembre 2023.