Baten Kaitos I & II Remaster è realtà: i JRPG tornano su Nintendo Switch

Oltre ad averci concesso un nuovo assaggio dello splendido The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il Nintendo Direct di febbraio ha confermato l'arrivo di una collection in versione rimasterizzata dei due capitoli della serie JRPG di Baten Kaitos.

Le voci di corridoio circolavano ormai da alcune settimane, e nelle scorse ore era persino trapelato un artwork che sembrava spianare la strada all'annuncio. La conferma ufficiale è arrivata in occasione del Direct: Nintendo ha presentato, in collaborazione con Bandai Namco Entertainment, Baten Kaitos I & II HD Remaster, una collection all'interno del quale vengono racchiusi i racconti di Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e il suo prequel Baten Kaitos Origins, originariamente pubblicati su Nintendo Gamecube.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ci mostra la veste grafica rinnovata dei due JRPG e ci introduce agli aventi narrativi, ai personaggi che incontreremo lungo la strada, e al peculiare sistema di combattimento che pone le proprie basi su un deck di carte da gioco. Al termine del trailer ci viene confermato che Baten Kaitos I & II HD Remaster sarà disponibile come un unico pacchetto nel corso dell'estate di quest'anno, esclusivamente su Nintendo Switch.

In occasione del Direct è stato anche annunciato che i giochi Game Boy e Game Boy Advanced arriveranno su Switch.