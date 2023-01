Baten Kaitos tornerà con un remake per Nintendo Switch? Si accende il rumor

Nata nel 2003 su Nintendo GameCube, la serie JRPG di Baten Kaitos è ormai in letargo da molti anni. Negli anni scorsi Monolith Soft ha espresso la volontà di realizzare Baten Kaitos 3, ma i piani non si sono mai concretizzati, per il dispiacere dei fan storici del franchise.

A riaccedere le speranze è un rumor diffuso dal portale di Exputer, secondo cui Monolith Soft sarebbe tornata a collaborare con Bandai Namco Entertainment per realizzare un remake di Baten Kaitos eslcusivamente in arrivo su Nintendo Switch. Stando alle indiscrezioni, il progetto sarebbe già in uno stadio di sviluppo avanzato, in quanto previsto al lancio entro l'estate di quest'anno. Se il rumor si rivelerà fondato assisteremo all'annuncio ufficiale nel corso dell'E3 2023 di Los Angeles.

Le fonti con cui è entrata in contatto Exputer affermano di aver preso visione del remake in azione, ma hanno al contempo precisato di non poter diffondere materiale video in questo momento. Inoltre, c'è una leggera possibilità che il remake possa essere rilasciato come parte di una sorta di pacchetto, che comprenderebbe sia Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean che il prequel Baten Kaitos Origins.

Al momento si tratta solo di un'indiscrezione che non abbiamo modo di verificare, dunque vi invitiamo a prendere con le dovute cautele quanto riportato nella speranzosa attesa di un annuncio da parte di Nintendo.