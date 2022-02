Batman Arkham Asylum: annunciata la Comic Edition per l'Italia, preordini aperti

In occasione dell'uscita del film The Batman, in sala dal 3 marzo, Warner Bros Games annuncia la Comic Edition di Batman Arkham Asylum realizzata per l’Italia in collaborazione con Panini e disponibile in esclusiva da GameStop.

Questa edizione include Batman Arkham Asylum in versione Game of the Year Edition per PS4, oltre ad un poster illustrato dal fumettista Carlos D'Anda e il comic book La Strada per Arkham, edito da Panini.

Nel comic book i lettori saranno chiamati a scegliere quali azioni far intraprendere al protagonista nel corso della storia raccontata originariamente negli albi Batman Arkham Origins (2014) di Adam Beechen e Batman Arkham Asylum Road to Arkham (2009) di Alan Burnett e Carlos D’Anda, in cui vediamo un Batman alle prime armi, ancora inesperto e troppo spesso impulsivo, diverso dal personaggio maturo protagonista delle avventure attualmente pubblicate in Italia.

Batman Arkham Asylum Comic Edition arriverà la prossima primavera in esclusiva da GameStop al prezzo di 59.98 euro, i preordini sono aperti da oggi, con il preorder si riceverà in omaggio il poster ufficiale del film The Batman. Una riedizione per celebrare il ritorno dell'Uomo Pipistrello al cinema con un cofanetto che include l'acclamato videogioco di Rocksteady e il comic book targato Panini.