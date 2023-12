Batman Arkham Asylum: c'è un dettaglio sui nemici che forse molti non avranno mai notato

Batman Arkham Asylum è il primo gioco della trilogia di Rocksteady dedicata all'Uomo Pipistrello, uscito nel 2009 e acclamato da pubblico e critica. Nonostante siano passati molti anni dall'uscita del gioco, c'è un dettagli sui nemici che molti di voi non hanno mai notato.

In Arkham Asylum, Batman mette in atto la celebre "No Kill Rule" adottata in certe serie a fumetti e in alcuni film (mentre in altri media, l'Uomo Pipistrello non si fa certo problemi a uccidere i suoi rivali). Questo vuol dire che idealmente i nemici di Batman Arkham Asylum non muoiono realmente: una volta colpiti cascano a terra e restano in uno stato di incoscienza, ma continuano a respirare, come si può vedere anche nella clip qui sotto.



Una attenzione al dettaglio non comune per l'epoca, che sottolinea come Rocksteady abbia dedicato molto tempo alla creazione di un mondo di gioco e di un personaggio che rispecchiasse il più possibile l'universo narrativo dell'Uomo Pipistrello. E voi, avete mai notato questo particolare?



La serie dedicata all'Uomo Pipistrello è in pausa da qualche anno, dopo aver pubblicato Batman Arkham VR nel 2016, Warner Bros si è dedicata ad altri giochi con personaggi DC come Gotham Knights, Suicide Squad Kill The Justice League e Wonder Woman.



Su Everyeye.it trovate la classifica dei giochi di Batman Arkham dal più brutto al più bello, ecco qual è il migliore in assoluto.