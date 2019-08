Batman Arkham Asylum: ricreata su Unreal Engine 4 un'ambientazione del gioco

Mentre in rete continuano a circolare i rumor sul nuovo Batman, lo sviluppatore indipendente Zach Jaeger ha voluto omaggiare il lavoro svolto dagli autori degli studi Rocksteady ricreando le ambientazioni della scena introduttiva di Batman Arkham Asylum su Unreal Engine 4.

L'autore di questo progetto si è servito dei poliedrici strumenti di sviluppo dell'Unreal Engine 4, e di software come Blender, per plasmare da zero i corridoi percorsi dal Cavaliere Oscuro e dalla sua acerrima nemesi Joker nei frangenti introduttivi dell'avventura di Arkham Asylum.

Oltreché rappresentare alla perfezione l'infinita passione nutrita dai tanti appassionati della trilogia videoludica di Batman firmata dal team Rocksteady, il remake amatoriale di Jaeger mostra l'incredibile livello di dettaglio raggiungibile da un singolo sviluppatore grazie all'ausilio dell'Unreal Engine 4.

Il motore grafico di Epic Games sarà certamente uno dei protagonisti della prossima generazione di console, come rappresentato dagli ultimi aggiornamenti che hanno contribuito a integrare il supporto alla tecnologia di illuminazione dinamica tramite Ray Tracing. In cima alla notizia trovate il filmato esplicativo confezionato da Jaeger per offrirci un assaggio del suo incredibile lavoro: per un raffronto con la versione originaria del kolossal action adventure del 2009, in calce all'articolo potete ammirare il video introduttivo di Batman Arkham Asylum.