Batman Arkham City a 12,5 milioni di copie: dati aggiornati a 8 anni dall'ultima volta

Mentre i fan continuano ad attendere il ritorno della serie Batman Arkham, riceviamo un inaspettato aggiornamento sulle vendite di Batman Arkham City, seconda apprezzatissima avventura del Pipistrello Mascherato sviluppata da Rockstedy Studios.

Gli ultimi dati ufficiali sulle vendite risalgono al febbraio del 2012, quando a quattro mesi dal lancio Warner Bros. Games ci fece sapere d'aver distribuito 6 milioni di copie di Batman Arkham City su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. A quasi due generazioni di distanza scopriamo che durante il suo primo anno il gioco riuscì a piazzare in totale 12,5 milioni di unità, generando entrate per oltre 600 milioni di dollari. L'informazione è stata scovata sul profilo LinkedIn del Global Franchise Marketing Manager che ha lavorato alla campagna promozionale nel 2011 e 2012. Da allora è passata molta acqua sotto ai ponti - il gioco ha anche ricevuto una rimasterizzazione, assieme al predecessore, nella collection Return to Arkham - pertanto il totale reale potrebbe essere molto più alto.

Ciò la dice lunga sul successo di una serie che, nonostante abbia segnato due generazione di console, risulta essere lontana dalla scene da ben cinque anni. Rocksteady, dopo aver dato alle stampe Batman Arkham Knight, il capitolo conclusivo della sua trilogia, è letteralmente sparita dai radar, mentre in rete continuano a rincorrersi rumor su un certo Batman Gotham Knights, presumibilmente in lavorazione presso Warner Bros. Montreal (gli stessi di Arkham Origins).