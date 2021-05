Batman Arkham City: quanto dura il secondo gioco della serie Rocksteady?

Uscito nell'ottobre 2011 su PS3 e Xbox 360, Batman Arkham City si è dimostrato un titolo di grande successo, degno seguito di Batman Arkham Asylum e, più in generale, uno dei migliori videogiochi mai dedicato all'iconico uomo pipistrello della DC Comics.

Ancora oggi si lascia giocare con grande piacere, motivo per cui è caldamente consigliato recuperarlo a tutti coloro che finora non hanno avuto modo di godersi la splendida avventura sviluppata da Rocksteady Studios. Ma quanto dura Batman Arkham City? La longevità dell'avventura principale non è magari delle più corpose, specie tenendo conto della sua natura open world (ovviamente ben diversa rispetto alle produzioni odierne con valori produttivi sempre più elevati rispetto agli standard di 10 anni fa): per arrivare ai titoli di coda basteranno circa 12 ore. Questo, tuttavia, se ci si concentra solo sulla Main Quest e trascurando tutto il resto.

Ma Batman Arkham City è un'opera decisamente più ricca e corposa rispetto alla sola trama principale, ed offre infatti non solo un'intera città da esplorare, ma anche numerose sottotrame ed incarichi secondari che necessitano di molto tempo per essere portati a compimento. Ed ecco che, calcolando tutto l'insieme dell'opera, inclusi gli impegnativi rompicapi dell'Enigmista, la durata complessiva potrebbe arrivare ben oltre le 50 ore: sta al giocatore decidere quanto volersi impegnare nel finire tutto ciò che il titolo offre.

Se siete interessati a riscoprire uno dei migliori titoli su licenza di tutti i tempi, vi ricordiamo che è incluso nella Batman Arkham Collection uscita in Europa nel settembre del 2019. A conferma del successo del gioco, Batman Arkham City ha venduto 12,5 milioni di copie in totale.