Batman Arkham City: non c'è scampo per il Cavaliere Oscuro con l'ultima mod

Con gli studi Rocksteady impegnati a svelare la Squadra di Supporto di Suicide Squad, spetta alla scena dei modder premurarsi di 'svecchiare' la trilogia di Batman Arkham: un nuovo DLC fan made di Arkham City promette di trasformare il kolossal action adventure in un vero e proprio inferno per il Cavaliere Oscuro.

Sviluppato da GPUnity e reso disponibile in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods, il pacchetto aggiuntivo amatoriale Insane Difficulty trasforma Gotham City in un girone dantesco. Una volta installata, la mod riduce infatti il tempo a disposizione dell'eroe per rispondere agli attacchi nemici, rende più difficili le attività stealth e apporta tutta una serie di modifiche alle routine comportamentali dei nemici.

L'espansione fan made promette quindi di innalzare ulteriormente il già elevato tasso di sfida restituito dalla campagna principale in modalità Difficile o New Game Plus, ad esempio innalzando sensibilmente i danni inflitti dai nemici e migliorandone l'IA nelle fasi di combattimento più 'affollate'.

Il video che campeggia a inizio articolo ci consente di apprezzare la bontà degli interventi compiuti dal modder per fare felici tutti i videogiocatori PC che desiderano approcciarsi ad Arkham City per cimentarsi in una sfida decisamente più impegnativa nei panni del proprio supereroe preferito. Per un tuffo nel passato, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Batman Arkham City.