Batman Arkham City e il riferimento nascosto ad Arkham Knight: lo avete trovato?

In Batman Arkham City l'Uomo Calendario è una fonte inesauribile di easter egg. Andandolo a trovare nella sua cella durante specifici giorni festivi permette di ascoltare dialoghi speciali su alcuni crimini commessi dal villain. Ma c'è anche un messaggio ancora più segreto non collegato a nessuna festa.

Impostando infatti il timer interno della propria piattaforma al 13 dicembre 2004, giorni in cui è stata fondata Rocksteady Studios, compagnia che ha dato i natali all'Arkhamverse, l'Uomo Calendario racconterà a Batman una storia piuttosto particolare: "Ti ricordi le mie prime opere? Imperfette, ma promettenti. Proprio come tu hai migliorato le tue abilità, io ho affinato le mie. Iniziando con le stagioni e passando alle settimane sono diventato più forte. Il mio lavoro si è fatto più sofisticato. I giorni erano il segreto, Batman, e l'ultimo dei giorni sta per arrivare. Come c'ero quando hai iniziato, così ci sarò alla tua fine. Ero lì quando hai iniziato, e ci sarò quando sarà la tua fine".

Il curioso monologo di fatto sembra anticipare non solo l'arrivo di Batman Arkham Knight, ma anche che il terzo episodio della trilogia Rocksteady sarebbe stato anche l'ultimo della serie, come poi effettivamente si è rivelato almeno fino a questo momento. Dal 2 febbraio 2024 l'Arkhamverse prosegue con lo spin-off Suicide Squad Kill The Justice League, ambientato cinque anni dopo i fatti di Arkham Knight (volete sapere se Batman e Joker ci saranno in Suicide Squad?).

