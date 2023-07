Batman Arkham: classifica migliori e peggiori, qual è il più bello?

La serie Batman Arkham ha riscosso un successo planetario dal 2009 al 2015, poi la serie regolare si è interrotta per proseguire solamente con spin-off o giochi minori destinati alle piattaforme mobile. Ma qual è il miglior gioco di Batman Arkham?

Abbiamo provato a stilare una classifica dei giochi di Batman dal peggiore al migliore (basata sul Metascore di Metacritic) escludendo giochi come Batman Arkham VR, Batman Arkham Underworld per mobile, Batman Origins Blackgate e le collection com Batman Return to Arkham o Batman Arkham Collection. Si parte!

4 - Batman Arkham Origins

Sviluppato da WB Montreal (e non da Rocksteady) Origins è di fatto un prequel della serie Batman Arkham che racconta eventi avvenuti diversi anni prima rispetto alla trama di Batman Arkham Asylum, con protagonista un Uomo Pipistrello non ancora del tutto consapevole del suo ruolo. Batman Arkham Origins non è un brutto gioco ma gli manca quel tocco in più capace di renderlo davvero imperdibile.

3 - Batman Arkham Knight

L'epico finale della trilogia si è rivelato un grande gioco, con una mappa quattro volte più grande rispetto a quella del predecessore (Batman Arkham City) e nuovi personaggi, inoltre viene introdotta la possibilità di guidare la Batmobile, caratteristica richiesta a gran voce dai giocatori. Il cast dei personaggi è di assoluto spessore, così come la narrazione ed il gameplay. Nota di demerito per la versione PC, piegata da tantissimi problemi tecnici, tanto da renderlo ingiocabile e causare la rimozione da Steam per molti mesi. Degno di nota invece il supporto post lancio con un gran numero di DLC, espansioni e contenuti aggiuntivi.

2 - Batman Arkham Asylum

Il primo amore non si scorda mai, Batman Arkham Asylum esce nel 2009 e rivoluziona il modo di concepire i videogiochi sui supereroi, fino ad allora (quasi sempre) grossolani tie-in tratti dai film del momento. Con una trama scritta da Paul Dini, Arkham Asylum mette al centro della storia il Joker, intento a fuggire dal manicomio criminale di Arkham con un solo obiettivo: distruggere Gotham City e mettere fine alla carriera di Batman. Un gioco epico, con una narrazione cinematografica di altissimo profilo, un cast di doppiatori di spessore (Kevin Conroy e Mark Hamill vi bastano?) e un gameplay focalizzato sull'azione stealth. Capolavoro.

1 - Batman Arkham City

Considerato da molti come uno dei migliori videogiochi degli anni '10, Arkham City migliora ogni singolo aspetto del predecessore: dalla trama (ancora una volta scritta da Paul Dini) alla narrazione, passando per il gameplay (con un combat system più dinamico ed evoluto) e il cast, ma sopratutto le ambientazioni: se Arkham Asylum era ambientato all'interno del manicomio criminale della città, in questo sequel si può esplorare (quasi) ogni angolo di Gotham City, vagando per i bassifondi alla ricerca di criminali da riportare sulla retta via. Arkham City è il gioco più venduto della serie con un Metascore vicino alla perfezione (96/100), vincitore di numerosi premi come Game of the Year e capace di vendere oltre 12 milioni di copie. Il gioco d'azione e avventura perfetto? Quasi!