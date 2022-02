Batman Arkham Collection arriverà su Nintendo Switch? Lo suggerisce un negozio francese

Dopo aver fatto trapelare lo sviluppo della versione Switch di The Witcher 3, un dipendente anonimo del negozio francese WTT preannuncia una gradita sorpresa a tutti gli utenti della console ibrida che amano le avventure del Cavaliere Oscuro, ossia il futuro approdo di Batman Arkham Collection su Switch.

Sul database della compagnia specializzata nella vendita all'ingrosso e nella distribuzione di videogiochi per gli store francesi, infatti, è apparsa la "scheda galeotta" della trasposizione nintendiana della collezione targata Warner Bros. Interactive Entertainment.

La scheda in questione riporta persino la data di lancio: WTT indica Batman Arkham Collection in uscita su Nintendo Switch per il 31 agosto 2022, anche se potrebbe trattarsi di una generica data placeholder che viene utilizzata dai negozi fisici e store digitali per immettere nel database un prodotto in procinto di essere commercializzato.

Ad ogni modo, ricordiamo che Batman Arkham Collection è la versione definitiva della trilogia di Batman Arkham ideata dagli studi Rocksteady, lanciata originariamente su PC, PS4 e Xbox One nel novembre del 2018: al suo interno trovano spazio tutte le campagne principali e i contenuti aggiuntivi di Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight.

In attesa di una conferma o smentita da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che il nuovo film con protagonista il Cavaliere Oscuro, The Batman, sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 3 marzo: per un approfondimento, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su The Batman e il violento trailer mostrato da Warner Bros. a fine 2021.