Batman Arkham Collection confermata solo per l'Europa

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di Batman Arkham Collection per PS4 e Xbox One, raccolta comparsa su Amazon UK e sul sito di GameStop, oggi emergono nuovi dettagli su questa particolare collection dedicata alle avventure del Cavaliere Oscuro.

Gaz Deaves, Marketing Manager di Rocksteady, ha confermato che Batman Arkham Collection esiste ma uscirà solamente in Europa, in formato fisico con custodia Steelbook inclusa: il pacchetto comprende le versioni complete, con relativi DLC, di Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight con in aggiunta la skin Earth 2 Dark Knight, mai distribuita fuori dagli Stati Uniti.

Batman Arkham Collection sarà disponibile in Europa dal 6 settembre nei formati PlayStation 4 e Xbox One, l'edizione definitiva per i fai dell'Uomo Pipistrello, in attesa che WB Games sveli il nuovo gioco di Batman tanto rumoreggiato nei mesi scorsi ma non ancora annunciato dal publisher.