Batman Arkham Collection disponibile da oggi su Xbox One a 59,99€

Il leak emerso pochi giorni fa si è infine rivelato fondato, e Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Batman Arkham Collection, disponibile già da oggi esclusivamente su Xbox One.

Come segnalato sulle pagine del blog di Larry "Major Nelson" Hyrb di Microsoft, Batman Arkham Collection include le versioni definitive Arkham Asylum, Arkham City ed il più recente Arkham Knight (sono quindi inclusi tutti i DLC dei tre giochi). Non c'è traccia invece della presenza di Batman Arkham Origins, che rimarrà invece in vendita separata.

Per quanto non sia menzionato esplicitamente, la collection dovrebbe supportare la risoluzione 4K su Xbox One X, dal momento che i tre titoli vengono etichettati come "Xbox One X Enhanced". Come suggerisce Comicbook.com, è possibile che il comparto grafico verrà presto aggiornato su One X anche per i possessori dei giochi singoli.

Passando alle note dolenti, la collezione viene venduta al prezzo di 59.99€, un prezzo piuttosto alto se consideriamo che acquistando i giochi singolarmente, quantomeno in periodi di saldo, si spenderebbe una cifra inferiore.

Batman Arkham Collection è da oggi disponibile su Xbox One. Nel momento in cui scriviamo, Warner Bros. non ha ancora dichiarato nulla circa il possibile arrivo della trilogia su PlayStation 4.