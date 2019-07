Batman Arkham Collection in edizione fisica è disponibile al preordine

Alcuni rivenditori online hanno inserito in listino Batman Arkham Collection per PlayStation 4 e Xbox One, una raccolta comprendente l'intera trilogia sviluppata da Rocksteady Studios - Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight - con tutti i loro aggiornamenti e contenuti aggiuntivi.

L'uscita della Collection sarebbe fissata, secondo Amazon UK, per il 6 settembre 2019. La divisione italiana di GameStop, che per il momento permette di effettuare il preordine per la sola edizione per la console di Sony, riporta invece la data del 5 settembre e un prezzo pari a 50,98 euro.

"Batman: Arkham Collection è la versione definitiva della trilogia Arkham di Rocksteady ed è una collezione completa che include tutti i contenuti pubblicati dopo l'uscita del gioco. Vivi la fantastica avventura presentata da due tra i titoli più acclamati dell'ultima generazione - Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City, completamente rimasterizzati e con grafica rinnovata. Completa la tua esperienza di gioco con l'esplosivo finale della trilogia in Batman: Arkham Knight. Vesti i panni di Batman e utilizza una vasta serie di gadget e abilità per affrontare i criminali più pericolosi di Gotham City e combattere la minaccia suprema che incombe sulla città".

Batman Arkham Collection sarà venduta con una custodia Steelbook, che potete visionare nella galleria in calce a questa notizia. L'edizione per PlayStation 4, Inoltre, includerà anche una skin esclusiva denominata "Earth to Dark Knight". La raccolta, ricordiamo, è già disponibile in formato digitale dal novembre dello scorso anno.