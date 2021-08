Batman Arkham Collection in offerta su Amazon, potrebbe consegnartelo il Cavaliere Oscuro!

Amazon si allea con DC Comics per festeggiare il Batman Day che cadrà il prossimo 18 settembre. Per l'occasione, acquistando uno dei prodotti promozionali aderenti all'iniziativa potrete ricevere una bella sorpresa... la consegna a domicilio effettuata proprio dal Cavaliere Oscuro di Gotham!

I clienti che acquistano i prodotti a tema inclusi nella pagina dedicata dal 2 agosto e fino alle 23:59 del 31 agosto potrebbero ricevere uno dei prodotti ordinati direttamente dal Cavaliere Oscuro. L’iniziativa è valida solo sulla città metropolitana di Roma ed è riservata a un numero limitato di clienti che hanno acquistato un prodotto incluso nella pagina Amazon del Batman Day.

Tra i prodotti in promozione troviamo anche Batman Arkham Collection per PS4 a 14.99 euro, la raccolta che include le versioni rimasterizzate di Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City, oltre all'epico finale della trilogia di Rocksteady, Batman Arkham Knight.

Batman Arkham Collection è in vendita al prezzo più basso di sempre per l'edizione fisica per PlayStation 4, tre giochi al prezzo di (quasi) uno, l'offerta è valida solamente per un periodo di tempo limitato e ricordatevi che se siete residenti a Roma il gioco potrebbe esservi consegnato da Batman in persona acquistandolo su Amazon tramite i link qui sopra. Buona fortuna!