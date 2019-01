Batman Arkham Crisis sarà annunciato a marzo e uscirà a fine anno?

Emergono nuovi rumor sul prossimo gioco di Batman, che potrebbe non essere il tanto rumoreggiato Batman Court of Owls bensì Batman Arkham Crisis, apparentemente in fase di sviluppo da oltre due anni e in arrivo alla fine del 2019.

Non è chiaro se il progetto sia stato portato avanti da Rocksteady o da WB Games Montreal, il rumor è emerso dalle pagine di SegmentNext, tramite un insider che avrebbe recentemente partecipato ad un presunto playtest del gioco. Batman Arkham Crisis vedrà l'Uomo Pipistrello impegnato a difendere Gotham City dall'attacco della Corte dei Gufi, i rumor parlano di una storia composta da 12 atti della durata di un'ora ciascuno, una trama ricca di sfumature e della presenza dell'alternanza del ciclo giorno/notte, inoltre viene riportato come la città sia "immensa", persino più grande della mappa di GTA V.

Apparentemente confermata la presenza del Batwing come mezzo di trasporto al posto della Batmobile, inoltre il gioco dovrebbe includere il supporto per il multiplayer co-op per le missioni secondarie (ma non nelle missioni storia), con 31 quest pianificate sullo stile delle Sfide dell'Enigmista. Secondo la fonte, Batman Arkham Crisis sarà annunciato a marzo con uscita prevista per il mese di ottobre, a ridosso di Halloween, non è escluso che il lancio possa però essere spostato a novembre o dicembre, l'uscita entro fine anno sembra in ogni caso certa.