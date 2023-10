Batman Arkham Knight: arriva un nuovo aggiornamento, include una skin gratis

Malgrado l'assenza di novità sul chiacchierato Batman Arkham Knight RTX Remastered incluso nel famoso leak Nvidia, il titolo Rocksteady si è aggiornato di recente per accogliere una nuova skin gratis.

L'aggiornamento in questione ha infatti l'obiettivo di introdurre un nuovo costume da utilizzare sia nella storia che nelle varie attività collaterali. Stiamo parlando della stessa tuta da pipistrello indossata da Robert Pattinson in The Batman, la pellicola del 2022 ad opera di Matt Reeves che ha avuto un discreto successo e dovrebbe ricevere un sequel a breve. Gli sviluppatori hanno quindi deciso di arricchire la già folta collezione di costumi del gioco con quella dell'ultimo film, permettendo ai giocatori di scegliere liberamente quale Cavaliere Oscuro utilizzare.

Occorre precisare che, almeno per il momento, l'aggiornamento è approdato esclusivamente nella versione Epic Games Store del gioco, ma dovrebbe arrivare anche su Steam, PlayStation e Xbox nel corso dei prossimi giorni. Il team di sviluppo ha inoltre confermato che la skin sarà disponibile sin dal lancio nella versione di Batman Arkham Knight inclusa nella trilogia per Nintendo Switch, la quale ha da poco subito un rinvio ed arriverà il 1 dicembre 2023.