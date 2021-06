Batman Arkham Knight compie 6 anni: Rocksteady celebra l'anniversario

Era il 23 giugno 2015 quando Batman Arkham Knight faceva il suo esordio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, chiudendo così l'amata trilogia dell'Uomo Pipistrello iniziata alcuni anni prima sui sistemi della generazione precedente.

Per l'occasione Rocksteady Studios ha voluto celebrare la ricorrenza con un post su Twitter, ringraziando i fan per il supporto dato al gioco ed alla serie in generale nel corso del tempo: "È stato in questo giorno sei anni fa che Batman Arkham Knight è arrivato nelle mani di tutti i nostri fan. Grazie a tutti voi per aver mantenuto sicura Gotham City per tutti questi anni", si legge nel breve ma sentito post degli sviluppatori. All'epoca della sua uscita la generazione di PS4 e Xbox One era ancora nelle fasi iniziali e i giochi esclusivi di qualità ancora non erano particolarmente abbondanti. Arkham Knight è stato uno dei primi titoli pensati esplicitamente per la next-gen che sfruttava in maniera adeguata le capacità tecniche delle console Sony e Microsoft, riproponendo i punti forti dei due predecessori firmati Rocksteady, Arkham Asylum ed Arkham City, ed aggiungendo alcune interessanti novità come la Batmobile a nostra disposizione per esplorare la città ed ingaggiare combattimenti stradali.

Da allora la serie non è proseguita oltre, ma Rocksteady è al lavoro sul prossimo titolo che porterà il brand verso una nuova direzione: per approfondire potete leggere la nostra anteprima di Suicide Squad Kill the Justice League, atteso nel 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Se invece volete avvicinarvi alla serie, ecco in che ordine giocare gli episodi di Batman Arkham.