Batman Arkham Knight: la skin The Batman di Robert Pattinson sta arrivando, ed è gratis

Oltre alla conferma che la batsuit di The Batman arriverà in Batman Arkham Trilogy per Switch a dicembre, Warner Bros. Games ha svelato anche la data d'uscita su PC, PS4 e Xbox One per la skin alternativa basata sull'Uomo Pipistrello interpretato sul grande schermo da Robert Pattinson.

Il costume basato su The Batman, pellicola di successo del 2022, sbarcherà in Batman Arkham Knight il prossimo 15 dicembre 2023 attraverso un aggiornamento gratuito per le piattaforme Sony e Microsoft di vecchia generazione, e di riflesso anche per PlayStation 5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatiblità. La stessa data è valida anche per i giocatori PC, sebbene in questo caso va ricordato che la skin di The Batman per Batman Arkham Knight è arrivata per sbaglio su Epic Games Store lo scorso ottobre, attraverso quello che in un primo momento sembrava uno shadowdrop da parte di WB Games e non un errore.

La pubblicazione ufficiale della skin alternativa adesso è invece davvero vicina, anche se gli utenti PC, PlayStation e Xbox dovranno attendere un po' più a lungo rispetto agli amici muniti di Nintendo Switch e in attesa di Batman Arkham Trilogy: sulla versione di Arkham Knight inclusa nella raccolta per la console ibrida Nintendo, il costume basato sul Batman di Robert Pattinson sarà infatti disponibile già dal prossimo primo dicembre.