Batman Arkham Knight: i modder risolvono dopo anni i problemi della versione PC

Sono ormai trascorsi quasi cinque anni dal debutto sugli scaffali di Batman: Arkham Knight, l'ultimo capitolo della celebre serie Rocksteady la cui versione PC ha da sempre sofferto di gravi problemi di ottimizzazione. Sembra però che qualcuno sia finalmente riuscito a migliorare le prestazioni del gioco grazie ad una mod amatoriale.

È infatti grazie all'utente SheriefFarouk che è ora possibile giocare il titolo senza soffrire dei gravi problemi di stuttering e sopportare i fastidiosissimi cali improvvisi di framerate. Il modder in questione ha scoperto che buona parte dei problemi tecnici del gioco erano dovuti ad un meccanismo attraverso il quale il gioco continuava a creare nuove texture anziché riciclare quelle già presenti in memoria, sforzando inutilmente le componenti dei nostri computer. Dopo aver intuito la problematica, SheriefFarouk ha lavorato partendo dalla celebre mod ReShade per creare un sistema che permettesse al gioco di riutilizzare le texture ed evitare di mettere sotto pressione le nostre macchine da gioco. Il risultato sembra funzionare alla grande, sebbene sia attualmente compatibile con la sola versione Steam del gioco.

Stando alle testimonianze dei giocatori infatti, la versione Epic Games Store (data in regalo ai giocatori nel periodo natalizio e quindi molto popolare) va in conflitto con la mod e non permette di goderne dei benefici. Vi rimandiamo alla pagina Reddit con tutti i dettagli su come scaricare ed installare la mod, alla quale sembra non piacere l'overlay di GeForce Experience.

Insomma, potete rigiocare l'ultima avventura del Cavaliere Oscuro in attesa di scoprire maggiori informazioni sul chiacchieratissimo Batman Arkham Legacy, il cui annuncio continua a farsi aspettare.