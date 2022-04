Batman Arkham Knight è spettacolare nel video che lo mostra a 8K con Ray Tracing

Se avete apprezzato il comparto grafico di Batman Arkham Knight in versione PC ai tempi dell'uscita, non potete perdervi per nessuna ragione il video che mostra l'incredibile lavoro svolto dal modder italiano MassiHancer, il quale ha mostrato il gioco con diverse mod grafiche.

Il risultato ottenuto dal modder è da restare a bocca aperta ed è stato ottenuto grazie alla combinazione di svariate mod che implementano riflessi realistici, nebbia volumetrica, godrays e Ray Tracing, il tutto a risoluzione 8K con una versione modificata della telecamera per apprezzare meglio ogni dettaglio di Gotham.

Ad essere incredibile è anche la macchina sulla quale gira tutto ciò:

Scheda madre: Asus Prime A z370

Processore: Intel i7 8700K

RAM: Corsair Vengeance 32 GB

Scheda video: RTX 3090 TI Suprim X

SSD: Samsung 870 evo 1 TB

HDD: Western Digital 1 TB

Sistema di raffreddamento: Artic freezer 240

Alimentatore: EVGA Supernova G2 850 Watt

Prima di lasciarvi al filmato che mostra in movimento il gioco Rocksteady con tutte queste mod che ne esaltano il comparto grafico, vi ricordiamo che è sempre meno probabile il ritorno della serie Batman Arkham.

In compenso, è da poco stata confermata la data d'uscita ufficiale di Gotham Knights.