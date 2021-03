Batman Arkham Knight: upgrade per Xbox Series X|S all'orizzonte? Indizio da Microsoft

Questo pomeriggio, attraverso le colonne di Xbox Wire, Microsoft ha presentato un aggiornamento per lo store di Xbox Series X|S volto a rendere la consultazione delle lingue supportate dai giochi più agevole. Una notizia che ha fatto la felicità di molti giocatori, ma non è ciò di cui vogliamo parlarvi adesso...

Nel presentare l'update del negozio digitale, la casa di Redmond ha scelto un'immagine d'anteprima decisamente sospetta (l'abbiamo allegata in basso). Se aguzzate la vista, noterete che nel riquadro d'anteprima di Batman Arkham Knight è presente in bella vista il logo di Xbox Series X|S, oltre al bollino che certifica la sua presenza nel catalogo di Game Pass! L'ultima avventura videoludica del pipistrello mascherato, arrivata sul mercato nel 2015, non ha ancora ricevuto un aggiornamento per le console di nuova generazione (neppure per One X, a dire la verità), ma a giudicare dall'immagine d'anteprima è possibile che Warner Bros. e Rocksteady stiano finalmente rimediando a questa mancanza.

Warner Bros. ha già confermato la partecipazione al Future Game Show, evento digitale che si svolgerà il prossimo 25 marzo. Che sia proprio questa la vetrina scelta per l'annuncio dell'aggiornamento next-gen per Batman Arkham Knight? Dalla casa di produzione, tra l'altro, aspettiamo anche il reveal della data d'uscita di Gotham Knights.