Batman Arkham Legacy sarà annunciato durante i Game Awards 2019?

È da tempo che i giocatori chiedono un nuovo videogame dedicato all'Uomo Pipistrello, dopo che i vari titoli della serie di Arkham sono stati molto apprezzati sia dal pubblico che dalla critica. Negli scorsi giorni peraltro, i rumor su un nuovo capitolo della saga sono andati intensificandosi.

Una voce in questo senso è arrivata tramite il celebre insider Sabi, che ha rivelato il presunto titolo del nuovo videogame di Batman, che dunque dovrebbe chiamarsi Batman Arkham Legacy. Per quanto riguarda i contenuti, stando a quanto rivelato dall'insider, nel gioco potremo indossare i panni di alcuni personaggi secondari del mondo di Batman.

Non solo, l'insider ha rivelato che Batman Arkham Legacy sarà cross-gen, come prevedibile visti anche i tempi d'uscita, ed arriverà dunque su PC, PS4 e Xbox One, ma anche PS5 e Xbox Scarlett.

Adesso arriva una nuova voce che farebbe luce sulla data in cui sarà presentato il gioco. Il prossimo grande appuntamento per l'industria videoludica è il 12 Dicembre, ai Game Awards 2019 che soprattutto negli ultimi anni sono stati teatro di importanti annunci. Potrebbe dunque essere anche il caso del nuovo titolo di Batman, che figurerebbe così tra i grandi protagonisti della serata.

Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate da Batman Arkham Legacy?