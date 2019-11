Batman Arkham Legacy sarà annunciato ai VGA di dicembre?

Il rumor si rincorre ormai da settimane e tutti gli indizi sembrano puntare verso i The Game Awards di metà dicembre per quanto riguarda il reveal del nuovo gioco di Batman, apparentemente intitolato Batman Arkham Legacy.

A rivelarlo è anche Colby, staffer di Daily Wire, commentatore su YouTube, insider del mondo DC e gestore di GKnights, con video che hanno superato quota 22 milioni di visualizzazioni. Secondo quanto riportato l'evento di Geoff Keighley è il luogo scelto da Warner Bros per il reveal del nuovo Batman sviluppato da WB Games Montreal (già autori di Batman Arkham Origins e Origins Blackgate) e in arrivo presumibilmente nel 2020 su piattaforme non meglio specificate.

Batman Arkham Legacy dovrebbe vedere la Corte dei Gufi come villain principale, da tempo si parla di una presentazione ai The Game Awards 2019 (in programma il 13 dicembre alle 02:30 del mattino, ora italiana), con uscita prevista il prossimo anno probabilmente anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Per il momento WB Games non ha confermato nulla e non è stato pubblicato un teaser o altro materiale ufficiale, restiamo quindi in attesa di eventuali chiarimenti. Sembra comunque certo che il reveal di Batman Arkham Legacy non sia ormai troppo lontano, almeno a giudicare dalle tanti voci delle ultime settimane.