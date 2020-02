Batman Arkham Legacy: i compositori di AC Odyssey e Horizon Zero Dawn lavorano al titolo?

La community di ResetEra si accorge della comparsa sul profilo Instagram di The Flight, il collettivo di compositori che ha firmato la colonna sonora di videogiochi come Horizon Zero Dawn o Assassin's Creed Odyssey, di un'immagine estremamente simile al misterioso logo di Batman Arkham Legacy.

Ad avvalorare l'ipotesi della partecipazione di The Flight al progetto del prossimo videogioco di WBIE incentrato sull'epopea del Cavaliere Oscuro abbiamo la presenza, tra i riferimenti testuali all'immagine su Instagram, di un collegamento ai profili social di WB Games Montreal, la casa di sviluppo incaricata di dare forma a questo ambizioso progetto.

Il messaggio di The Flight rintracciato dai frequentatori del forum videoludico di ResetEra risale però al mese di settembre del 2019, di conseguenza non sappiamo se i compositori stanno ancora collaborando con Warner Bros. Interactive Entertainment per realizzare la colonna sonora di Batman Arkham Legacy.

Le ultime indiscrezioni circolate in rete sul nuovo videogioco di Batman, d'altronde, riferiscono che il titolo in questione non si chiamerà Arkham Legacy e arriverà solo su PS5 e Xbox Series X, rafforzando indirettamente i dubbi di chi si chiede perchè WB Games Montreal non abbia ancora mostrato delle scene di gameplay del titolo.