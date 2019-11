Da Batman Arkham Legacy ad Half-Life Alyx: i Game Awards 2019, tra rumor e conferme

Mancano ancora alcune settimane allo svolgimento dei The Game Awards 2019: lo show condotto da Geoff Keighley andrà infatti in onda nel corso della notte di giovedì 12 dicembre, alle ore 2:30 del fuso orario italiano.

Tuttavia, come da tradizione, il programma dell'evento è già oggetto di discussione tra gli appassionati, che si chiedono quali annunci saranno protagonisti sul prestigioso palcoscenico. Ebbene, il giornalista canadese ha già offerto alcune conferme in merito. È stata infatti ufficializzata la presenza ai The Game Awards 2019 di alcuni contenuti:

Una World Premiere di Ori and the Will of the Wisps ;

; Una World Premiere di Gears Tactics ;

; Il primo gioco AAA di WolfEye Studios , software house fondata da Raphael Colantonio, ex Presidente e direttore creativo di Arkane;

, software house fondata da Raphael Colantonio, ex Presidente e direttore creativo di Arkane; Nuove informazioni su Half-Life: Alyx;

Il possibile annuncio di Batman Arkham Legacy, chiacchierato progetto di Warner Bros Montréal dedicato al Cavaliere Oscuro;

La presentazione di Crash Bandicoot Worlds, presunto nuovo capitolo della serie;

La condivisione di nuove informazioni su Babylon's Fall, titolo annunciato da Platinum Games in occasione dell'E3 2018;

titolo annunciato da Platinum Games in occasione dell'E3 2018; Un'eventuale conferma da parte di Capcom dei rumor su Resident Evil 3 Nemesis Remake;

Su quello che sarà parte del programma dello show, si sono inoltre recentemente rincorsi diversi, ad ora privi di conferme ufficiali.