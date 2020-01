Batman Arkham Legacy: una nuova immagine ci avvicina all'annuncio?

È ormai da ieri sera che non si parla d'altro che delle immagini teaser di Batman Arkham Legacy apparse sull'account Twitter ufficiale di Warner Bros Montréal, che continua ormai a diffondere indizi sul gioco da mesi senza mai farne un vero e proprio annuncio.

Sembra però che tutti i loghi pubblicati fino ad ora facciano parte di una sorta di mosaico e, a confermarlo, è una nuova immagine che alcuni utenti hanno scovato sul sito ufficiale dell'azienda. La particolare immagine, sempre in bianco e nero, presenta dieci diversi slot all'interno dei quali vengono inseriti i loghi mostrati. Ciò significa che mancano ancora otto loghi da mostrare prima che il cerchio si chiuda e, con tutta probabilità, arrivi l'annuncio ufficiale del prossimo gioco dedicato al Cavaliere Oscuro. Purtroppo non si hanno informazioni precise sull'attesa tra la pubblicazione di un logo e l'altro e, visto quanto accaduto finora, potrebbero passare settimane o mesi. Non possiamo escludere che i lunghi tempi d'attesa possano accompagnarci fino al possibile evento dedicato a PlayStation 5, il quale rappresenterebbe l'occasione perfetta per svelare al pubblico il gioco e mostrare le potenzialità tecniche delle console di prossima generazione.

Tutto ciò che sappiamo fino ad ora è che il primo logo è un chiaro riferimento alla Setta degli Assassini di Ra's al Ghul, mentre il secondo è, secondo alcuni appassionati, un possibile riferimento al dipartimento di polizia di Gotham City. A questo proposito, vi ricordiamo che l'immagine di ieri è stata accompagnata dal messaggio "Capture the Night" e, di conseguenza, la polizia potrebbe dare la caccia a Bruce Wayne nel prossimo titolo della serie.