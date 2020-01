Batman Arkham Legacy, annuncio in arrivo? Nuovo teaser da Warner Bros Montréal

Dopo aver disseminato diversi misteriosi indizi su un nuovo gioco di Batman nel corso dell'autunno 2019, Warner Bros Montréal stuzzica nuovamente la curiosità degli utenti!

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Warner Bros Games Montréal ha pubblicato un nuovo intrigante cinguettio. In allegato a quest'ultimo troviamo una criptica immagine in bianco e nero. Quest'ultima sembra rappresentare uno stemma, all'interno del quale si distingue in maniera piuttosto chiara una corona e l'artiglio di rapace: si tratta di una conferma alla tanto rumoreggiata presenza dell'arco narrativo dedicato alla Corte dei Gufi? Il Tweet non offre ulteriori dettagli in merito: ad accompagnare l'immagine troviamo infatti esclusivamente la dicitura bilingue "Cape sur la nuit/Capture the Night".



Che il cinguettio rappresenti l'antipasto ad un annuncio imminente di un nuovo gioco di Batman? Per saperlo non resta che attendere ulteriori segnali da parte di Warner Bros Games Montréal. In attesa di scoprire qualcosa di più sulle attività della software house, ricordiamo che le voci di corridoio hanno per diverso tempo indicato in Batman Arkham Legacy il titolo del nuovo gioco, con rumor che vorrebbero inclusa la possibilità di giocare nei panni di diversi membri della Bat-Famiglia e, appunto, l'arco narrativo della Corte dei Gufi, firmata da Synder e Capullo.