Batman Arkham Legacy: il nuovo titolo WB Montreal sarà annunciato al DC FanDome

Sembra che la lunga attesa stia ormai per finire e che il nuovo gioco di Batman in sviluppo presso Warner Bros Montreal stia per essere finalmente annunciato in occasione del DC FanDome.

Il sito ufficiale dell'evento si è appena aggiornato con il calendario ufficiale degli appuntamenti, tra i quali è impossibile non notare quello dedicato al nuovo progetto dello studio. L'appuntamento è quindi fissato alle ore 19:30 italiane del prossimo 22 agosto 2020, quando scopriremo a cosa sta lavorando da tempo il team di sviluppo. Le voci di corridoio più insistenti delle ultime settimane parlano di un gioco con protagonista la Bat-Famiglia, il quale metterà a disposizione dei giocatori un gran numero di personaggi giocabili e, probabilmente, anche una modalità cooperativa online. Grande curiosità ruota anche attorno ai principali villain del titolo, dal momento che sono in tanti gli insider che sostengono si tratti della Corte dei Gufi.

In attesa di scoprire tutto sul gioco e sulle piattaforme di riferimento, vi ricordiamo che proprio in occasione del DC FanDome assisteremo anche al reveal ufficiale di Suicide Squad, il nuovo gioco in sviluppo presso Rocksteady Games e che, secondo i rumor, sarà un game as a service con protagonisti i super villain di DC Comics.