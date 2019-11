Batman Arkham Legacy ai The Game Awards: ancora rumor sul possibile annuncio

Mentre la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2019 si avvicina inesorabile, non sembrano trovare fine le numerose indiscrezioni legate al possibile annuncio di un nuovo videogioco dedicato al Cavaliere Oscuro.

Nel corso delle ultime settimane, si sono fatti sempre più insistenti i rumor che vorrebbero Warner Bros Montréal al lavoro su di una nuova trasposizione videoludica delle avventure dell'eroe DC. In particolare, la voci di corridoio si riferiscono al misterioso progetto come "Batman: Arkham Legacy" e puntano su di un possibile annuncio ufficiale proprio in occasione dei The Game Awards. Eventualità che viene ora nuovamente ribadita da un ulteriore insider. Come riferito da Gamepur, lo YouTuber attivo sulla piattaforma di condivisione video come "Slcmof" avrebbe infatti svelato presunte informazioni in merito nel corso di una recente live. L'utente, che in passato avrebbe diffuso dettagli sul rumoreggiato gioco cancellato con protagonista Damian Wayne, avrebbe anch'egli indicato nello show condotto da Geoff Keighley il palco che ospiterà il reveal ufficiale di Batman Arkham Legacy.

Nel corso del mese di ottobre, una ulteriore insider si era espressa sull'argomento: Sabi, divenuta particolarmente celebre in seguito alle anticipazioni condivise alla vigilia dell'E3 2019, riferiva nello specifico di un titolo con l'intera Bat-Famiglia giocabile, con incluso l'arco narrativo dedicato alla Corte dei Gufi. Ad ora, nessuna conferma ufficiale in merito all'esistenza della chiacchierata produzione è stata condivisa da Warner Bros Montréal. Fortunatamente, i giorni che ci separano dai The Game Awards 2019 non sono ormai molti: il 12 dicembre potremo scoprire se i rumor degli ultimi tempi si riveleranno o meno veritieri.