Batman Arkham Legacy uscirà anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett?

Si sono diffusi nella notte rumor su Batman Arkham Legacy, presunto nuovo gioco dell'Uomo Pipistrello apparentemente in fase di sviluppo negli studi di WB Games Montreal, stesso team autore di Batman Arkham Origins e Origins Blackgate.

L'insider Sabi (noto per aver "spoilerato" praticamente tutti i nuovi giochi dell'E3 2019) ha confermato il titolo (Batman Arkham Legacy) mentre non ci sono ancora conferme riguardo le piattaforme di destinazione. Il sito brasiliano OPS5 ipotizza che il gioco sia una produzione Next-Gen destinato a console come PlayStation 5 e Xbox Scarlett (oltre al PC, ovviamente) mentre altri insider parlano di un gioco Cross-Gen destinato a uscire su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Google Stadia, PS5 e Xbox Scarlett, siamo però nel campo delle semplici speculazioni.

Batman Arkham Legacy sembra essere in sviluppo ormai da molti anni e secondo alcune teorie la presentazione potrebbe avvenire ai The Game Awards di dicembre con lancio previsto nel 2020 inizialmente sulle piattaforme di attuale generazione e in seguito sulle due console Next-Gen di Sony e Microsoft. Difficile pensare che WB Games voglia saltare una finestra di lancio importante come quella del debutto di due nuove console, da qui l'ipotesi della natura Cross-Gen del progetto.