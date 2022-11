Batman Arkham non ha rivali: ecco perché è ancora il meglio dei giochi sui supereroi

Nonostante il lancio di Gotham Knights, la serie di Batman Arkham era e continua ad essere la massima espressione dei videogiochi sui supereroi: vi spieghiamo perché in questo nostro speciale a cura di Gabriele Laurino.

Il capolavoro in tre atti di Rocksteady (più il prequel Origins) è la summa delle esperienze action adventure declinate in un contesto open world 'a tema supereroico', e questo a dispetto degli anni trascorsi e del grande impegno profuso da WB Games Montreal nella concretizzazione del progetto di Arkham Knight.

Diversi fattori concorrono a rendere così 'inarrivabile' la saga Rocksteady di Batman Arkham, dalle atmosfere malate e disturbanti tratteggiate da Grant Morrison con il capitolo d'esordio all'indimenticabile esperienza da vivere nel sequel dando la caccia a Joker. L'epica conclusione offertaci da Batman Arkham Knight, con un'avventura dal respiro più corale e un impianto ludico dal free-flow semplicemente perfetto, ha sugellato un lavoro che ha contribuito a innalzare la serie nell'Olimpo delle esperienze più incredibili che siano mai state offerte ai fan del Cavaliere Oscuro e dei giochi con supereroi, per tacere dell'innegabile influenza esercitata negli sviluppatori dei moderni action open world (ma non solo).

Solo il tempo saprà dirci se il team di Rocksteady, senza i suoi co-fondatori, saprà bissare questo incredibile successo con l'altrettanto ambizioso progetto di Suicide Squad Kill the Justice League. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi invitiamo perciò a leggere il nuovo approfondimento di Gabriele Laurino su perché Batman Arkham è ancora il miglior videogioco sui supereroi.